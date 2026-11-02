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Неймовірно пишаюсь командою: Артета оцінив перемогу Арсенала над Ліверпулем

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 10:36
Неймовірно пишаюсь командою: Артета оцінив перемогу Арсенала над Ліверпулем
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про перемогу над Ліверпулем в матчі 9 туру АПЛ.

Слова фахівця передає Goal.

Іспанець не стримував емоцій, висловивши гордість цим тріумфом – лондонці здолали Ліверпуль вперше з 2012 року.

"Я неймовірно пишаюсь командою. Минуло 14 років – це дуже великий термін. Сьогодні ми змусили пишатись клубом усіх, хто із ним пов'язаний. Не тільки самою перемогою, але й нашим бойовим духом", – розповів Артета.

Також тренер "канонірів" оцінив вплив перемоги на чемпіонську гонку цього сезону.

"Про титул ще зарано говорити. Зараз ми хочемо насолодитись перемогою, а потім готуватимемось до важливого матчу в Лізі чемпіонів", – резюмував Артета.

Перемога дозволила "канонірам" закріпитися на чолі турнірної таблиці чемпіонату з 24 очками в активі. Ліверпуль йде 5-м з 15 балами. 

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У наступному поєдинку лондонці зіграють проти Славії в межах 4 туру Ліги чемпіонів – матч заплановано на 4 листопада о 22:00 за київським часом.

Напередодні Мікель Артета висловився про плани команди на підписання нового контракту із Декланом Райсом.

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