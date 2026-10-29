Основна увага зосереджена на Прем'єр-лізі: тренер Челсі – про виліт із Кубку від Ліверпуля

Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо розповів, що матч 1/8 фіналу Кубку англійської ліги-2026/27 проти Ліверпуля минув за рівної боротьби, але у серії пенальті точнішими були "мерсисайдці" (5:6).

Його цитує BBC.

"Щоразу, коли справа доходить до серії пенальті, хтось вважатиме виліт із турніру несправедливим. Боротьба була дуже рівною з обох боків. У серії пенальті може статися що завгодно. Гравці продемонстрували достатньо високий рівень, щоб бути конкурентоспроможними на "Енфілді". Ми пропустили з пенальті, і рахунок став рівним. Гра була дуже рівною для обох команд", – сказав іспанець.

Наставник "аристократів" додав, що його команда робить ставку на АПЛ.

"Основна увага зосереджена на Прем'єр-лізі. У нас мало часу на відновлення, адже наступний матч уже в суботу, причому розпочнеться він рано. Тому потрібно досить швидко переключитися", – зазначив Алонсо.

Наступний поєдинок Челсі проведе 31 жовтня проти Манчестер Юнайтед. Початок – о 14:30 (за київським часом).

У чемпіонаті справи у "синіх" йдуть доволі непогано. Після 8-ми турів лондонці посідають 5-те місце (зона Ліги Європи), маючи у своєму активі 13 балів. Відставання від лідера сезону-2026/27, яким є Манчестер Сіті, вже складає 8 очок.

Раніше повідомлялося, що основний форвард лондонського клубу Жоау Педру отримав травму стегна.