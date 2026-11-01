Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Арсенал з голом Гаверца переграв Ліверпуль в 9 турі АПЛ

Олександр Булава — 1 листопада 2026, 20:26
Арсенал з голом Гаверца переграв Ліверпуль в 9 турі АПЛ

У неділю, 1 листопада, відбувся центральний матч 9 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль на "Енфілді" поступився лондонському Арсеналу.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1.

Переможний гол забив Кай Гаверц, який на 16-й хвилині замкнув у воротарському майданчику простріл Райса. Для 27-річного німця цей м'яч став 46-м в АПЛ.

Перемога дозволила "канонірам" закріпитися на чолі турнірної таблиці чемпіонату з 24 очками в активі. Ліверпуль йде 5-м з 15 балами.

Чемпіонат Англії – АПЛ
9 тур, 1 листопада

Ліверпуль – Арсенал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 16 Гаверц

Турнірна таблиця АПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Челсі обіграв кризовий Манчестер Юнайтед, а Манчестер Сіті поступився Брайтону.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Арсенал Лондон

Арсенал Лондон

Артета оцінив шанси підписати новий контракт з Райсом найближчим часом
Артета відреагував на виліт Арсенала з Кубку ліги від клубу четвертого дивізіону
Арсенал сенсаційно вилетів із Кубку англійської ліги, програвши команді четвертого дивізіону
Лідер Арсенала Сака отримав Трофей Сократеса
Артета повідомив про скорочені строки відновлення лідера Арсенала

Останні новини