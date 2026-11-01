Арсенал з голом Гаверца переграв Ліверпуль в 9 турі АПЛ

У неділю, 1 листопада, відбувся центральний матч 9 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль на "Енфілді" поступився лондонському Арсеналу.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1.

Переможний гол забив Кай Гаверц, який на 16-й хвилині замкнув у воротарському майданчику простріл Райса. Для 27-річного німця цей м'яч став 46-м в АПЛ.

Перемога дозволила "канонірам" закріпитися на чолі турнірної таблиці чемпіонату з 24 очками в активі. Ліверпуль йде 5-м з 15 балами.

Чемпіонат Англії – АПЛ

9 тур, 1 листопада

Ліверпуль – Арсенал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 16 Гаверц

Турнірна таблиця АПЛ

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Нагадаємо, напередодні Челсі обіграв кризовий Манчестер Юнайтед, а Манчестер Сіті поступився Брайтону.