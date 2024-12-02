Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інсайдер спростував інтерес ПСЖ до Салаха

Олексій Мурзак — 2 грудня 2024, 19:18
Інсайдер спростував інтерес ПСЖ до Салаха
Мохамед Салах
x.com/JacobsBen

ПСЖ не веде жодних переговорів з вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом про його можливий перехід у французький клуб.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс на своїй сторінці в Х.

Як пише інсайдер, Салах добре знайомий з Насером Аль-Хелаїфі, президентом ПСЖ, але станом на сьогоднішній день чинні чемпіони Франції не зробили жодного запиту.

Деякі джерела вважають, що Салах може використовувати ці чутки, щоб тиснути на Ліверпуль, який досі не зробив 32-річному єгиптянину пропозицію щодо нового контракту.

Раніше повідомлялося, що Салаха влітку безкоштовно спробує підписати ПСЖ, що шукає нового лідера замість Кіліана Мбаппе, який влітку цього року пішов у Реал.

Ліверпуль ПСЖ Футбольні трансфери Мохаммед Салах

Мохаммед Салах

Салах досі не отримав від Ліверпуля пропозиції щодо продовження контракту
ПСЖ хоче безплатно підписати Салаха у 2025 році
Переговори між Салахом та Ліверпулем зрушили з мертвого місця – джерело
Салах – про новий контракт: Я не отримав від Ліверпуля жодної пропозиції
Салах та Ліверпуль не можуть домовитися про продовження контракту

Останні новини