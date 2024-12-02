Інсайдер спростував інтерес ПСЖ до Салаха

ПСЖ не веде жодних переговорів з вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом про його можливий перехід у французький клуб.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс на своїй сторінці в Х.

Як пише інсайдер, Салах добре знайомий з Насером Аль-Хелаїфі, президентом ПСЖ, але станом на сьогоднішній день чинні чемпіони Франції не зробили жодного запиту.

Understand PSG are not currently negotiating with Mo Salah. Salah has a long-standing friendship with Nasser Al-Khelaifi, but the French champions haven’t made any approach to date. Several sources believe Salah is using PSG to put pressure on #LFC.🇪🇬 pic.twitter.com/NPkZPrvVOZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 2, 2024

Деякі джерела вважають, що Салах може використовувати ці чутки, щоб тиснути на Ліверпуль, який досі не зробив 32-річному єгиптянину пропозицію щодо нового контракту.

Раніше повідомлялося, що Салаха влітку безкоштовно спробує підписати ПСЖ, що шукає нового лідера замість Кіліана Мбаппе, який влітку цього року пішов у Реал.