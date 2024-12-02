Інсайдер спростував інтерес ПСЖ до Салаха
Мохамед Салах
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ПСЖ не веде жодних переговорів з вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом про його можливий перехід у французький клуб.
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс на своїй сторінці в Х.
Як пише інсайдер, Салах добре знайомий з Насером Аль-Хелаїфі, президентом ПСЖ, але станом на сьогоднішній день чинні чемпіони Франції не зробили жодного запиту.
Деякі джерела вважають, що Салах може використовувати ці чутки, щоб тиснути на Ліверпуль, який досі не зробив 32-річному єгиптянину пропозицію щодо нового контракту.
Раніше повідомлялося, що Салаха влітку безкоштовно спробує підписати ПСЖ, що шукає нового лідера замість Кіліана Мбаппе, який влітку цього року пішов у Реал.