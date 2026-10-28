Ліверпуль – Челсі: букмекери визначили фаворита центрального матчу 1/8 фіналу Кубку англійської ліги

У поєдинку 1/8 фіналу Кубку англійської ліги-2026/27 між Ліверпулем і Челсі букмекери вважають незначним фаворитом "червоних".

На перемогу підопічних Андоні Іраоли ставки приймаються з коефіцієнтом 2,14. Нічия – 4,00. Виграш лондонців – 3,00.

Прохід Ліверпуля до наступної стадії турніру з урахування серії пенальті оцінюється в 1,66. Підсумковий тріумф "синіх" – 2,16.

Очікується, що цей матч може стати доволі результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 1,47, а ТМ 2,5 оцінюється у 2,66.

Зазначимо, що гра відбудеться 28 жовтня на стадіоні "Енфілд". Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Востаннє гранди англійського футболу протистояли один одному 9 травня. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1.

Нагалаємо, що напередодні сталась гучна сенсація в Кубку англійської ліги. Арсенал вилетів із турніру, поступившись у серії пенальті Флітвуду.