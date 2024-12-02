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ПСЖ хоче безплатно підписати Салаха у 2025 році

Олександр Булава — 2 грудня 2024, 14:57
ПСЖ хоче безплатно підписати Салаха у 2025 році
Мохаммед Салах
Getty Images

Керівництво Парі Сен-Жермен підшукує для своєї команди нового лідера замість Кіліана Мбаппе, який влітку цього року пішов у Реал.

Про це повідомляє L'Équipе.

Наразі паризький клуб веде переговори з вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом. Перехід може відбутися на правах вільного агента, адже чинна угода 32-річного єгиптянина розрахована до 30 червня 2025 року.

Напередодні гравець заявив, що не отримав від клубу жодної пропозиції щодо продовження контракту. На думку Мохаммеда, зараз він ближчий до того, щоб залишити Ліверпуль наступного літа.

Салах виступає за мерсисайдців із початку сезону-2017/18. У складі "червоних" єгиптянин виграв АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Англії, Кубок Англії, Кубок ліги (двічі) та клубний чемпіонат світу. На рахунку вінгера 13 голів та 11 асистів у 20 матчах за Ліверпуль цього сезону.

Раніше Ліверпуль здобув упевнену перемогу над Манчестер Сіті у межах 13 туру та закріпив лідерство у турнірній таблиці.

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Мохаммед Салах

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