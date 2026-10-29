Визначились пари 1/4 фіналу Кубку англійської ліги
Флоріан Вірц
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Футбольна асоціація провела жеребкування 1/4 фіналу Кубку ліги.
Про це повідомили у Sky Sports.
Так, Манчестер Сіті зіграє проти Бредфорда з Ліги 1, Ліверпуль зустрінеться із Борнмутом, а сенсаційний Флітвуд, який вибив Арсенал – із переможцем пари Евертон/Ньюкасл.
Зазначимо, що завершальний матч 1/8 фіналу відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом.
Базовий день чвертьфіналу Кубку англійської ліги 15 грудня, а точний початок часу ФА повідомить згодом.
Нагадаємо, напередодні гол Тутєрова допоміг Сандерленду здолати Брентфорд, а Челсі вилетів від Ліверпуля.
Згодом цю невдачу прокоментував головний тренер "синіх" Хабі Алонсо.