Українська правда
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В стилі "Особливого": Гвардіола потужно відповів фанатам Ліверпуля на пісню про звільнення

Богдан Войченко — 2 грудня 2024, 12:08
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В стилі Особливого: Гвардіола потужно відповів фанатам Ліверпуля на пісню про звільнення

У кінцівці матчу АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Сіті (2:0) стався дуже цікавий епізод, що швидко розійшовся у соціальних мережах.

Фанати "червоних", розуміючи, що вони виграли цю гру, почали співати пісню про головного тренера "містян" Пепа Гвардіолу: "Завтра тебе звільнять".

Іспанський спеціаліст не розгубився та просто показав натовпу на пальцях цифру "6", що означало кількість його перемог в чемпіонаті Англії на чолі Манчестер Сіті.

Зазначимо, що команда під керівництвом Гвардіоли зазнала 6 поразок у 7 останніх матчах у всіх турнірах.

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Після 13 турів АПЛ Ман Сіті займає лише пʼяте місце, набравши 23 бали. Натомість Ліверпуль очолює турнірну таблицю, маю запас у 9 очок.

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