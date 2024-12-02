В стилі "Особливого": Гвардіола потужно відповів фанатам Ліверпуля на пісню про звільнення

У кінцівці матчу АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Сіті (2:0) стався дуже цікавий епізод, що швидко розійшовся у соціальних мережах.

Фанати "червоних", розуміючи, що вони виграли цю гру, почали співати пісню про головного тренера "містян" Пепа Гвардіолу: "Завтра тебе звільнять".

Liverpool fans absolutely rattled Pep Guardiolapic.twitter.com/WSwf0kI4dP — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 1, 2024

Іспанський спеціаліст не розгубився та просто показав натовпу на пальцях цифру "6", що означало кількість його перемог в чемпіонаті Англії на чолі Манчестер Сіті.

Зазначимо, що команда під керівництвом Гвардіоли зазнала 6 поразок у 7 останніх матчах у всіх турнірах.

Після 13 турів АПЛ Ман Сіті займає лише пʼяте місце, набравши 23 бали. Натомість Ліверпуль очолює турнірну таблицю, маю запас у 9 очок.