Визначився найкращий гравець матчу ЧС-2026 Ірак – Норвегія
Getty Images
Нападника Ерлінга Голанда визнано найкращим гравцем матчу між Іраком та Норвегією в 1-му турі групового етапу ЧС-2026.
Про це повідомила пресслужба ФІФА.
Норвежець оформив дубль у першому таймі та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 4:1.
Зазначимо, що це були дебютні голи форварда в межах фінальної стадії світової першості.
Водночас збірна Норвегії повернулась на чемпіонат світу після 28 років відсутності. Востаннє "вікінги" брали участь у мундіалі в 1998 році, де дійшли до 1/8 фіналу турніру.
Нагадаємо, у паралельному матчі групи I збірна Франції перемогла команда Сенегалу.