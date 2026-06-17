Визначився найкращий гравець матчу ЧС-2026 Ірак – Норвегія

Нападника Ерлінга Голанда визнано найкращим гравцем матчу між Іраком та Норвегією в 1-му турі групового етапу ЧС-2026.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Норвежець оформив дубль у першому таймі та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 4:1.

Зазначимо, що це були дебютні голи форварда в межах фінальної стадії світової першості.

Водночас збірна Норвегії повернулась на чемпіонат світу після 28 років відсутності. Востаннє "вікінги" брали участь у мундіалі в 1998 році, де дійшли до 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, у паралельному матчі групи I збірна Франції перемогла команда Сенегалу.