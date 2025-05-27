Він принесе Шахтарю трофеї на міжнародній арені: Палкін – про призначення Турана

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін вірить, що новий головний тренер команди Арда Туран принесе "гірникам" трофеї на міжнародній арені.

Його слова передає пресслужба клубу.

" Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із Шахтарем він приречений на не менш успішну тренерську кар’єру – таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені ", – сказав Палкін.

Контракт Турана із Шахтарем чинний до літа 2027 року.

Нагадаємо, що 24 травня, одразу після нічийного матчу з Рухом (1:1), Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича з посади головного тренера. Туран своєю чергою залишив турецький Еюпспор, в якому працював з квітня 2023 року.

Команда ексхавбека "помаранчево-чорних" Тараса Степаненка під керівництвом 38-річного фахівця завершила сезон-2024/25 на шостому місці таблиці Суперліги, зупинившись в кроці від єврокубків.

Нагадаємо, що Шахтар завоював путівку до Ліги Європи сезону-2025/2026 завдяки успіху в фіналі Кубку України, де "гірники" по пенальті здолали Динамо Київ.