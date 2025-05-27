Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Він принесе Шахтарю трофеї на міжнародній арені: Палкін – про призначення Турана

Микола Дендак — 27 травня 2025, 22:05
Він принесе Шахтарю трофеї на міжнародній арені: Палкін – про призначення Турана
Сергій Палкін
ФК Шахтар Донецьк

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін вірить, що новий головний тренер команди Арда Туран принесе "гірникам" трофеї на міжнародній арені.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із Шахтарем він приречений на не менш успішну тренерську кар’єру – таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені", – сказав Палкін.

Контракт Турана із Шахтарем чинний до літа 2027 року.

Нагадаємо, що 24 травня, одразу після нічийного матчу з Рухом (1:1), Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича з посади головного тренера. Туран своєю чергою залишив турецький Еюпспор, в якому працював з квітня 2023 року.

Команда ексхавбека "помаранчево-чорних" Тараса Степаненка під керівництвом 38-річного фахівця завершила сезон-2024/25 на шостому місці таблиці Суперліги, зупинившись в кроці від єврокубків.

Нагадаємо, що Шахтар завоював путівку до Ліги Європи сезону-2025/2026 завдяки успіху в фіналі Кубку України, де "гірники" по пенальті здолали Динамо Київ.

Сергій Палкін Шахтар Донецьк Арда Туран

Сергій Палкін

Палкін: Пушич зробив багато важливого для Шахтаря
Президент прийматиме рішення, – Срна розповів про пропозицію Ювентуса щодо Судакова
Палкін: Частину грошей з продажу Мудрика в Челсі Шахтар передав ЗСУ та на гуманітарну допомогу
Палкін: Мудрик пройшов поліграф, щоб довести, що він не приймав допінг
ФІФА проігнорувала гендиректора Шахтаря, який звинуватив організацію у бездіяльності щодо України

Останні новини