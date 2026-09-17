Палкін: Шахтар переїхав до Англії, бо це новий ринок

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін пояснив, чому клуб вирішив проводити домашні матчі поточного сезону Ліги чемпіонів у Лондоні.

Слова функціонера наводить Goal.com.

"З початку війни ми грали в Польщі, ми грали в Німеччині. Тепер ми ухвалили рішення переїхати до Англії, оскільки це новий ринок. Чесно кажучи, це столиця світового футболу з огляду на привабливість із комунікаційної, спортивної та фінансової точок зору.

Ми намагаємося виступати в тих містах і країнах, де перебуває багато українців, тому що хочемо, щоб вони бачили наші матчі. З іншого боку, з фінансової точки зору, ми намагаємося знайти місця, які можуть принести нам більше прибутку та максимізувати продаж квитків. Ми намагаємося адаптуватися до нових реалій нашого життя", – заявив Палкін.