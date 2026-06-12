Палкін анонсував нові трансфери Шахтаря

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про плани клубу на літнє міжсезоння.

Його слова передає пресслужба чемпіонів України.

"Плани на міжсезоння? Гравцям і тренерському штабу необхідно відпочити. Ми провели 52 матчі, сезон був дуже довгим і виснажливим, тому важливо добре відновитися.

Водночас наша робота на трансферному ринку не зупиняється. Як ви знаєте, ми продовжили контракти з Лассіною Траоре та Марлоном Сантосом, підписали Бруніньйо та Глейкера Мендозу, повернувся до клубу наш вихованець – досвідчений Олександр Караваєв. Не виключаю, що будуть ще трансфери, працюємо над цим", – підсумував Палкін.