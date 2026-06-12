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Палкін анонсував нові трансфери Шахтаря

Олександр Булава — 12 червня 2026, 18:23
Палкін анонсував нові трансфери Шахтаря
Сергій Палкін
Шахтар

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про плани клубу на літнє міжсезоння.

Його слова передає пресслужба чемпіонів України.

"Плани на міжсезоння? Гравцям і тренерському штабу необхідно відпочити. Ми провели 52 матчі, сезон був дуже довгим і виснажливим, тому важливо добре відновитися.

Водночас наша робота на трансферному ринку не зупиняється. Як ви знаєте, ми продовжили контракти з Лассіною Траоре та Марлоном Сантосом, підписали Бруніньйо та Глейкера Мендозу, повернувся до клубу наш вихованець – досвідчений Олександр Караваєв. Не виключаю, що будуть ще трансфери, працюємо над цим", – підсумував Палкін.

Нагадаємо, Караваєв перейшов у Шахтар із Динамо Київ на правах вільного агента. Він є вихованцем Шахтаря, проте за першу команду не провів жодного матчу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зробив пропозицію Сан-Паулу щодо трансферу нападника Райана Франсіско.

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