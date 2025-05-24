Шахтар зіграв унічию з Рухом в потенційно останньому матчі Пушича

Сьогодні, 24 травня, в межах другого ігрового дня останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги зійшлися Рух та Шахтар.

Ані львів'яни, ані "гірники" ні на що не претендували, а тому команди грали в своє задоволення, провівши ротацію складу.

По ходу першого тайму команда Маріно Пушича володіла ініціативою, проте вона ніяк не позначилася на рахунку на табло "Арени Львів".

Один з нулів змінився на одиницю на старті другого тайму, коли Егіналду вразив майже беззахисні ворота господарів поля.

Втім, підопічним Віталія Пономарьова вдалося доволі швидко відігратися. На 58-й хвилині Бубакар Фал ударом головою замкнув подачу з кутового у виконанні Ярослава Карабіна.

На останньому відрізку основного ігрового часу Шахтар спробував вирвати перемогу, проте завершити сезон на мажорній ноті "помаранчево-чорним" не вдалося – суддя зафіксував нічию 1:1.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

30 тур, 24 травня

Рух – Шахтар 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Егіналду, 1:1 – 58 Фал.

Попередження: Дідик, Рябов, Горін, Кітела, Рунич – Педріньйо.

Зазначимо, що ця гра з великою ймовірністю стала останньою для Маріно Пушича на чолі Шахтаря. Ще до матчу з'явилася інформація, що після фіналу сезону на посаді головного тренера клубу з Донецька його замінить Арда Туран.

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, що сьогодні, 24 травня, вже був зіграний матч 30 туру УПЛ, у якому грали Чорноморець та Олександрія.