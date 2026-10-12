Якщо виникнуть проблеми, то звернемося до посередників: Палкін – про виплати від Тоттенгема за перехід Соломона

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін заявив, що клуб має усну домовленість з лондонським Тоттенгемом стосовно виплат за перехід Манора Соломона до Вест Гема. Представник українського клубу додав, що у разі невиконання цих умов буде звернення до посередників.

Його слова передає BBC.

"У нас були суперечки та обговорення з Тоттенгемом. Усно ми домовилися, що коли вони продадуть гравця, то виплатять нам частину коштів від продажу. Тепер ми офіційно звернемося до них зі своїми пропозиціями та нашою точкою зору щодо ситуації. Якщо у нас виникнуть проблеми під час цих обговорень та переговорів, ми звернемося до посередників".

Футбольний функціонер зазначив, що посередниками у цій справі можуть стати САS або ECA. Утім, Палкін сподівається, що це питання буде вирішено за більш дружніх умов.

"Я ще не знаю. Можливо, ECA (Асоціація європейських клубів) або CAS (Спортивний арбітражний суд). Це залежить від обставин.

"Якщо вони підуть назустріч і ми дійдемо згоди, то це питання буде вирішене. Краще вирішувати такі питання у дружній атмосфері".

Зауважимо, що Соломон виступав у донецькому Шахтарі протягом 2019-2022 років, проте після початку повномасштабного вторгнення залишив команду.

Загалом нападник провів у футболці "гірників" 106 матчів, у яких відзначився 22 голами та 9 асистами. Також за цей час він виграв: два чемпіонства України (18/19, 19/20), Кубок України (18/19) та Суперкубок України (21/22).

Після відходу з донецького клубу Соломон перейшов на правах оренди до Фулгема, проте пізніше клуб його повернув, й він після цього приєднався до Тоттенгема влітку 2023 року.

Варто наголосити, що "шпори" придбали гравця на правах вільного агента завдяки правилу ФІФА, яке дозволяло легіонерам розривати без наслідків контракти з українськими клубами через початок повномасштабного вторгнення.

За даними BBC, на момент цього переходу Шахтар оцінював Соломона у 20 мільйонів євро.

Утім, за лондонський колектив нападник провів лише 6 офіційних матчів у сезоні-2023/24. Згодом відправлявся в оренди в Лідс, Вільярреал і Фіорентину.

Зазначимо, що в минулій кампанії Соломон провів на клубному рівні 11 матчів у складі "жовтої субмарини" (1 гол, 4 асисти) та 19 поєдинків у футболці "фіалок" (2 забиті м'ячі, 1 результативна передача).

Напередодні Соломон висловився щодо скандалу між збірними Ізраїлю та Ірландії.