Ми не продаємо комфорт: Палкін – про бразильський вектор трансферної роботи Шахтаря

Сергій Палкін висловився про трансферну філософію Шахтаря в часи війни.

Його слова передає Goal.

Генеральний директор "гірників" пояснив головні фактори, що дозволяють донеччанам запрошувати перспективних бразильських легіонерів. Він визнав, що тепер складніше переконувати гравців, проте клуб має свої аргументи.

"Війна для нас не виправдання. Вона змушує нас адаптуватися, досить швидко ухвалювати рішення та глибоко аналізувати. Бразильські гравці – це частина нашої ідентичності, і всі знають Шахтар саме завдяки бразильським гравцям. Тому ми не можемо зупинятися. Ми не продаємо комфорт, адже неможливо його мати, коли у країні війна. Але ми продаємо їм, скажімо так, фабрику кар'єри, кар'єрний розвиток, бо всі вони розуміють, що якщо вони прийдуть до Шахтаря, то це найкоротший шлях до п'ятірки найкращих ліг Європи", – сказав Палкін.

Зазначимо, що у складі Шахтаря бразильців більше в першій команді, ніж українців. Зокрема, до заявки на Лігу чемпіонів потрапили 14 представників цієї країни.

Нагадаємо, що наразі "гірники" посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Вони поступаються Поліссю за додатковими показниками.