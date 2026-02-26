Українська правда
Відомий стан захисника Реала, якого винесли на ношах під час матчу Ліги чемпіонів: гравець звернувся до фанів

Софія Кулай — 26 лютого 2026, 09:54
Відомий стан захисника Реала, якого винесли на ношах під час матчу Ліги чемпіонів: гравець звернувся до фанів
Альваро Арбелоа
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа відреагував на травму центрбека Рауля Асенсіо у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки.

Його цитує AS.

У другому таймі 23-річного іспанського центрального оборонця винесли на ношах після зіткнення з одноклубником Едуардо Камавінгою. Лікарі зафіксували шию футболіста.

Наставник "вершкових" одразу зняв із гри обох своїх підопічних. Замість Асенсіо та Камавінги на полі з'явились Франко Мастантуоно та Давід Алаба.

Після поєдинку Арбелоа підтвердив проблеми з шиєю. Коуч "Королівського клубу" припускав, що ушкодження Асенсіо не є серйозним.

Водночас портал El Chiringuito повідомив, що гравця вже виписали з лікарні. З Асенсіо вже гаразд. Рауль вже заспокоїв уболівальників на своїй сторінці в Instagram.

У поточному сезоні-2025/26 Асенсіо взяв участь у 29 зустрічах (2 голи та 1 асист). Рауль перебрався до основи Реала влітку 2024-го. Відтоді провів у футболці головної команди "Королівського клубу" 75 ігор (2 м'ячі та 3 гольові передачі).

Відзначимо, що поєдинок закінчився перемогою Реала з рахунком 2:1. Іспанський гранд двічі поспіль здолав "орлів" та вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ. Нагадаємо, що матч-відповідь череш ушкодження коліна пропустив Кіліан Мбаппе.

У наступному раунді ЛЧ мадридський клуб може зіграти проти англійського Манчестер Сіті та португальського Спортінга. Перший номер Реала Тібо Куртуа оцінив можливий жереб для команди.

