Куртуа – про можливу зустріч із МанСіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Це матчі мрії

Перший номер мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про ймовірного суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26.

Його слова цитує сайт "вершкових".

Бельгійський воротар відреагував на те, що жереб знову може звести його команду з англійським Манчестер Сіті або португальським Спортінгом.

"Зі Спортингом я перетинався ще у 2015 році, будучи гравцем Челсі – у них чудова арена. Це непростий суперник, який демонструє вражаючі показники у своєму чемпіонаті. Зізнатися, ми боремося з Манчестер Сіті протягом багатьох років, і подібні протистояння – це матчі мрії. Подивимося, чи відбудеться така зустріч цього разу", – сказав Куртуа.

Реал та Манчестер Сіті 15 разів перетинались на одному футбольному полі (усі у Лізі чемпіонів). У поточному сезоні-2025/26 ці два європейські гранди грали між собою в основному раунді турніру. Гра закінчилась перемогою "містян" з рахунком 1:2.

Наразі мінімальною перевагою за кількість звитяг володіє мадридський колектив – 6 проти 5-ти у МанСіті. Ще 4 поєдинки закінчувались нічиєю.

Натомість зі Спортінгом було зіграно 6 протистоянь – 4 перемоги Реала проти однієї поразки, а також одна мирова.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 27 лютого.

Слід нагадати, що англійський клуб напряму пробився до 1/8 фіналу, потрапивши у вісімку найкращих за підсумками основного етапу. Натомість "вершкові" здобували це право через стикові матчі 1/16 фіналу, де двічі переграли лісабонську Бенфіку.