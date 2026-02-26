Українська правда
Реал Мадрид вигнав вболівальника з трибуни через нацистське вітання у матчі ЛЧ проти Бенфіки

Микола Літвінов — 26 лютого 2026, 00:49
Мадридський Реал вигнав зі стадіону "Сантьяго Бернабеу" вболівальника, який продемонстрував нацистське вітання перед матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Бенфіки (2:1 на користь "вершкових").

Про це повідомляє Marca.

Інцидент стався перед самим початком поєдинку і потрапив в об'єктиви телекамер під час трансляції.

Керівництво Реала запевнило, що проти цього вболівальника негайно відкрито дисциплінарну справу для визначення санкцій відповідно до внутрішнього регламенту, також клуб засудив любі форми расизму, ненависті та насильства.

"Вершкові" також висловили готовність співпрацювати з органами влади, щоб вжити всіх необхідних заходів для викорінення подібної поведінки.

Варто нагадати, що напруга навколо цього матчу відчувалася і за межами стадіону, тоді іспанські правоохоронці розігнали колону фанатів лісабонської Бенфіки поблизу "Сантьяго Бернабеу".

