Аталанта у компенсований час дотиснула Боруссію Дортмунд та вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 25 лютого, відбудуться заключні матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів з футбоу-2025/26.

Так, відкривав ігровий вечір поєдинок, у якому Аталанта вдома розгромила Боруссію Дортмунд. У "джмелів" був непоганий гандикап після протистояння в Німеччині (2:0), однак цього у підсумку виявилося замало.

Проблеми для підопічних Ніко Ковача почалися вже на старті, коли на 5-й хвилині італійський колектив вперед вивів Скамакка, а під перерву Дзаппакоста подвоїв перевагу господарів.

У другій 45-хвилинці Пашалич забив у ворота німецького колективу 3-й гол, на що суперник все ж відповів м'ячем Адеємі, відновивши паритет за сумою двох матчів. Втім, до овертаймів справа все ж не дійшла, адже вже у компенсований арбітром час путівку в 1/8 для Аталанти вирвав Самарджич, який реалізував пенальті на 90+8-й хвилині.

О 22:00 відбудеться ще 3 протистояння: ПСЖ Іллі Забарного прийме Монако, а Бенфіка Анаторія Трубіна та Георгія Судакова на виїзді спробує взяти реванш у Реала за поразку у першому матчі, водночас Галатасарай спробує повторити успіх та вибити з турніру Ювентус.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/16 фіналу

Матчі-відповіді, 25 лютого

Аталанта – Боруссія Дортмунд 4:1 (2:0), перший матч 0:2

Голи: 1:0 – 5 Скамакка, 2:0 – 45 Дзаппакоста, 3:0 – 57 Пашалич, 3:1 – 75 Адеємі, 4:1 – 90+8 Самарджич (пен)

22:00 ПСЖ – Монако

22:00 Реал Мадрид – Бенфіка

22:00 Ювентус – Галатасарай

Вчора, 24 лютого, Атлетико завдяки хеттрику Серлота вибило Брюгге, а Інтер сенсаційно вилетів від Буде/Глімт.