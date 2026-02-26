Арбелоа оцінив травму Мбаппе: Побачимо, чи це лише питання днів

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про травму Кіліана Мбаппе, яка змусила його пропустити матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки.

Про це повідомляє AS.

Наставник підтвердив інформацію про те, що французький нападник достроково завершив передігрове тренування, відчувши дискомфорт у нозі.

Коуч "вершкових" сподівається, що відновлення Мбаппе не буде тривалим.

"Поговорили і вирішили, що для нього найкраще відпочити і повернутися до 100% форми. Чекаємо. Побачимо, чи це лише питання днів. Сподіватимемося, що це не займе багато часу", – заявив Арбелоа.

Нагадаємо, що перед поєдинком йшла мова про ушкодження коліна.

Зазначалось, що через травму Кіліан пропустить декілька зустрічей Реала. Це стосувалось двох ігор в іспанській Ла Лізі та навіть, можливо, поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, куди підопічні Арбелоа пробились, двічі здолавши Бенфіку (1:0 та 2:1). Справжнім кривдником "орлів" став Вінісіус Жуніор, який забив в обидвох матчах проти португальського клубу.

Відзначимо, що у поточному сезоні-2025/26 Мбаппе взяв участь у 33-х іграх в усіх турнірах за Реал, у яких запам'ятався 38 голами та 6 асистами.

У п'ятницю, 27 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ. Мадридському гранду може потрапити вкотре англійський Манчестер Сіті або португальський Спортінг.