Батько тренера Баварії порушив дрес-код у парламенті, креативно відсвяткувавши вихід мюнхенців у півфінал ЛЧ

Мюнхенська Баварія Мюнхен продовжує боротьбу за головний європейський трофей, пробившись до півфіналу Ліги чемпіонів після яскравого протистояння з Реал Мадрид, у якому німецький гранд переміг за сумою двох матчів із рахунком 6:4.

Для головного тренера команди Венсан Компані цей успіх став особливим, адже він увійшов до вузького кола наставників, яким вдавалося вивести Баварію до цієї стадії турніру, ставши лише 11-м в історії клубу з таким досягненням.

Втім, не менш яскраве продовження ця історія отримала поза футбольним полем, адже батько тренера, П'єр Компані, вирішив відсвяткувати успіх сина у доволі незвичному місці – прямо в парламенті Бельгії.

Будучи членом Палати депутатів, він з'явився на засіданні з шарфом Баварії, що виглядало як легке порушення суворого дрес-коду, однак стало яскравим проявом гордості за досягнення сина.

Pierre Kompany, Vincent Kompany's father and member of the Brussels parliament in Belgium, turned up to the parliament with a Bayern scarf 🔴⚪ pic.twitter.com/bSGsTNkDuW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 16, 2026

Раніше повідомлялося, що тренер французького клубу відсвяткував вихід команди у півфінал Ліги конференцій походом з фанатами у МакДональдз.