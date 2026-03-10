Тренер Реала розкрив стан здоров'я Мбаппе перед першою грою проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про здоров'я ключового форварда команди Кіліана Мбаппе.

Його цитує Фабріціо Романо.

Коуч іспанського гранда дещо заспокоїв фанів Реала, однак не став конкретно говорити про участь француза у найближчих матчах. Арбелоа зазначив, що повернення Кіліана на футбольне поле буде поступовим.

"Кіліан Мбаппе почувається набагато краще, але ми маємо діяти покроково. Він повернувся і почувається чудово. Ми будемо діяти покроково", – сказав наставник "вершкових".

Відомий інсайдер Романо повідомляв, що Мбаппе провів тренування разом із командою.

Раніше іспанське видання Marca інформувало, що Кіліан обурений роботою лікарів мадридського гранда та поїхав до Франції на обстеження. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики "вершкових" не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Нагадаємо, Кіліан, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовлявся від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

Очікується, що форвард точно пропустить перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (11 березня). Також існує ризик, що він не зможе зіграти і в матчі-відповіді, який запланований на 17 березня.

У поточному сезоні-2025/26 Мбаппе взяв участь у 33-х матчах "Королівського клубу", у яких забив 38 голів та віддав 6 асистів.