Усі розділи
Реал – Ов'єдо. Де та коли дивитися матч 36 туру Ла Ліги

Володимир Слюсарь — 14 травня 2026, 13:10
Реал Мадрид – Реал Ов'єдо
У четвер, 14 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді відбудеться матч 36-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Реал прийматиме Ов'єдо.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок зустрічі о 22:30 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є мадридці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,30. Натомість на звитягу Ов'єдо можна поставити з коефіцієнтом 11,42, на нічию – 6,78.

Востаннє команди грали між собою 24 серпня 2025 року. Тоді мадридці здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0, де дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Зазначимо, що Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Ов'єдо – останню. Вони вже не змінять своїх місць до кінця сезону.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

