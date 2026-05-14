Реал – Ов'єдо. Де та коли дивитися матч 36 туру Ла Ліги

У четвер, 14 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді відбудеться матч 36-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Реал прийматиме Ов'єдо.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок зустрічі о 22:30 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є мадридці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,30. Натомість на звитягу Ов'єдо можна поставити з коефіцієнтом 11,42, на нічию – 6,78.

Востаннє команди грали між собою 24 серпня 2025 року. Тоді мадридці здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0, де дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Зазначимо, що Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Ов'єдо – останню. Вони вже не змінять своїх місць до кінця сезону.

