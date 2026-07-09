Динамо на кілька місяців втратило одного з ключових захисників

Один із ключових захисників Динамо Денис Попов вибув на кілька місяців через травму.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, під час тренувальних зборів він отримав травму коліна, через яку йому довелося перенести хірургічне втручання.

За попередніми прогнозами лікарів, Попов зможе повернутися до повноцінних тренувань не раніше жовтня.

У сезоні-2025/26 Попов провів 22 матчі за Динамо у всіх турнірах, у яких забив 2 голи.

Нагадаємо, 9 липня Динамо проведе перший матч в межах 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.