Ексгравець Динамо завершив кар'єру після невдалого щеплення від COVID

Колишній захисник Динамо Київ Сергій Люлька пояснив завершення ігрової кар'єри у 2021 році.

Про це він розповів Ютуб-каналу "Диванний футбол".

36-річний ексфутболіст ухвалив рішення через проблеми зі здоров'ям.

"Закінчив, тому що невдало зробив щеплення від ковіду і пішли ускладнення з нервовою системою. Я не псих якийсь, а просто були приступи, тиск підіймався. Пів року я без футболу просидів у Металісті. Металіст пішов назустріч мені, ще пів року вони мені все виплачували, якраз долікувався. І через пів року вже потрошку почав відновлювати себе в іншій сфері вже", – розповів Люлька.

Хоча Сергій Люлька є вихованцем київського Динамо, за головну команду "біло-синіх" захисник так і не дебютував. Він встиг пограти за Говерлу, Чорноморець, Десну, Львів та Металіст, а також виступав за чеський Слован (Ліберець).

Раніше Люлька поділився спогадами про найбільші преміальні у своїй кар'єрі.