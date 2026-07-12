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Агент нападника Динамо веде переговори з клубами з Греції, Німеччини та Іспанії

Олексій Мурзак — 12 липня 2026, 20:19
Агент нападника Динамо веде переговори з клубами з Греції, Німеччини та Іспанії
Владіслав Бленуце
ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Владіслав Бленуце перебуває у пошуках нового клубу.

Про це повідомив агент гравця Іон Карп, слова якого наводить GSP.

"Ми ведемо переговори з клубами з Греції, Німеччини та Іспанії. Подивимося, що оберемо. У нас є час, ми не поспішаємо. Ми хочемо ухвалити найкраще рішення для його майбутнього. Київське Динамо – великий клуб, який дорого продає гравців і високо цінує Влада. Але домовитися можливо. Формулу можна знайти.

Ми з Владом хочемо, щоб він продовжив кар'єру за кордоном, але не відмовилися б і від Румунії. Якщо буде серйозна пропозиція, якщо це буде хороший проєкт. Звичайно, тут у нього висока зарплата, але можна знайти різні варіанти. Це не буде проблемою. Головне, щоб був серйозний інтерес", – зазначив він.

Водночас агент заперечив інформацію про те, що клієнтом цікавиться Динамо Бухарест.

"Я бачив, що говорили про їхній інтерес до нього, але я здивований. Не знаю, з ким вони там спілкувалися. Точно не зі мною. Динамо Бухарест – важливий клуб, який повертається на високий рівень. Якщо вони досі хочуть його підписати, нехай звернуться до мене, і я поясню, що їм потрібно зробити.

З київським Динамо ми можемо домовитися. І з гравцем також можна досягти угоди. Але нехай вони покажуть свою зацікавленість, нехай зроблять перший крок", – сказав Карп.

Як відомо, 24-річний футболіст не потрапив до заявки киян на літній тренувальний збір в Австрії і відсутній в планах тренерського штабу Ігоря Костюка на наступний сезон.

Востаннє Владіслав виходив на поле у футболці киян 9 листопада 2025 року у грі проти ЛНЗ (0:1). У 2026 році Бленуце жодного разу не потрапляв до заявки Динамо на матч.

Напередодні повідомлялося, що по гравцю немає жодних пропозицій через його фінансові вимоги.

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