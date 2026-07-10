Ярмоленко оцінив трансферну кампанію Динамо

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко висловився про новачків клубу та гравців, які повернулись з оренди.

Його слова передає Football Hub.

Лідер "біло-синіх" вважає, що Томаш Кендзьора точно стане підсиленням. Також він розповів, що вже мав розмову із французьким форвардом П'єром Мунгенге, проте той травмувався, але залишив хороше про себе враження:

"Якщо ми говоримо про Томаша, то, звичайно, для нас це підсилення, тому що досвідчений гравець, грає за свою національну збірну. Плюс те, що йому не треба проходити адаптацію, він все прекрасно знає, розуміє мову. Хороший гравець, тому я рахую, що для нас це 100% підсилення. З приводу П'єра, нам вдалося з ним поспілкуватися, не так багато, як напевно хотілося б, тому що він там отримав невеличке пошкодження, але нормальний хлопець, готовий працювати. Я йому сказав, що якщо йому потрібна якась допомога, то він завжди може до мене звертатися".

Андрій зазначив, що гравці, які повернулися з оренди також добре себе показують. Вони демонструють правильний підхід до роботи, а їхню подальшу долю у клубі вирішуватиме Ігор Костюк.

"А з приводу гравців, які повернулися з оренди, видно, що в них горять очі, видно, що вони розуміють, куди вони приїхали, в яку команду та віддають всі сили. Як буде далі, це вже, напевно, вирішувати головному тренеру", – сказав Ярмоленко.

Зазначимо, що напередодні київське Динамо розпочало сезон поєдинком у кваліфікації Ліги Європи. "Біло-сині" зіграли внічию з Університатею Клуж (0:0).

На цю гру Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки. Матч-відповідь відбудеться 16 липня.