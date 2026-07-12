Супряга: Я тренуюся з командою Динамо U-21

Нападник Динамо Київ Владислав Супряга розповів про те, з ким наразі тренується та чи може залишитися в столичному клубі.

Слова форварда наводить Український футбол.

"Зараз я тренуюся не самостійно, а з командою U-21. Більше нічого конкретного поки вам сказати не можу. Трішки пізніше. Розмови з Ігорем Костюком у мене поки що не було. Чи шукаю я нову команду? Поки я на контракті з Динамо, а далі – час покаже", – заявив гравець.

Нагадаємо, минулий сезон Супряга провів у оренді в Епіцентрі, де відзначився 3 голами та 1 асистом у 23 матчах у всіх турнірах. Він не їздив із основною командою Динамо на передсезонні збори в Австрії та не потрапив у заявку команди Ігоря Костюка на матчі кваліфікації Ліги Європи.