Валлійська бригада суддів обслужить матч Університатя – Динамо в кваліфікації Ліги Європи

Матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27 Університатя (Клуж) – Динамо (Київ) обслужить валлійська бригада суддів на чолі з Айвеном Ервелом Гріффітом.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Йому допомагатимуть лайнсмени Джонатан Браянт і Гаррі Хендрікс. Четвертий арбітр – Джон Ендрю Джонс. Всі представляють Уельс. Судді VAR будуть із Нідерландів – Єрун Мансхот і його асистент Ервін Бланк.

Матч-відповідь між Унівеситатею та Динамо відбудеться у четвер, 16 липня, у румунській Клуж-Напоці. Початок поєдинку – о 20:30 за київським часом. Перший матч у польському Любліні завершився нульовою нічиєю.

Переможець цієї пари у другому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє проти грецького ПАОКа. Команда, що програла, опуститься у Лігу конференцій.