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Царенко: Динамо запропонувало мені перейти в Лехію

Андрій Яросименко — 17 серпня, 11:04
Царенко: Динамо запропонувало мені перейти в Лехію
Антон Царенко
ФК Лехія

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко розповів про перехід у польську Лехію, та цілі, яких прагне досягти.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Основними чинниками при виборі цього клубу були ігровий час та спроба своїх сил в європейському чемпіонаті. Керівництво Динамо запропонувало мені варіант з Лехією і я погодився.

У новому клубі я прагну стати провідним гравцем команди, прогресувати й рости як футболіст. Хотілося б надійно закріпитися у вищому дивізіоні з командою", — сказав Антон.

Зазначимо, що за Лехію вже грають українці Максим Хлань, який нещодавно відзначився асистом у Чемпіонаті Польщі, півзахисники Іван Желізко і Сергій Булеца, ексфорвард Шахтаря Богдан В’юнник, та голкіпер Богдан Сарнавський. Царенко став шостим українцем у польській команді.

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Царенко

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