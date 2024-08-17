Царенко: Динамо запропонувало мені перейти в Лехію
Півзахисник київського Динамо Антон Царенко розповів про перехід у польську Лехію, та цілі, яких прагне досягти.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Основними чинниками при виборі цього клубу були ігровий час та спроба своїх сил в європейському чемпіонаті. Керівництво Динамо запропонувало мені варіант з Лехією і я погодився.
У новому клубі я прагну стати провідним гравцем команди, прогресувати й рости як футболіст. Хотілося б надійно закріпитися у вищому дивізіоні з командою", — сказав Антон.
Зазначимо, що за Лехію вже грають українці Максим Хлань, який нещодавно відзначився асистом у Чемпіонаті Польщі, півзахисники Іван Желізко і Сергій Булеца, ексфорвард Шахтаря Богдан В’юнник, та голкіпер Богдан Сарнавський. Царенко став шостим українцем у польській команді.