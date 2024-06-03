В’юнник: Розірвав контракт із Шахтарем за своїм рішенням

Колишній нападник Шахтаря Богдан В’юнник сам ініціював свій відхід з донецького клубу.

Про це він повідомив у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Я розірвав контракт із Шахтарем за своїм рішенням і перейшов до Лехії. Причина? Поки що я не можу розповісти, можливо, поясню все трохи пізніше. Я не хочу зараз багато казати, тому що більшість людей не розуміють причину і так далі. Я все розповім, коли вже зможу грати", — сказав В’юнник.

Богдан — вихованець Шахтаря. За першу команду він дебютував ще у 2020 році, але не зміг закріпитися в основі, після чого грав у орендах за Маріуполь, Цюрих та Грацер.

Нагадаємо, взимку В’юнник відмовився повертатися до Шахтаря, після чого клуб оголосив, що буде судитися зі своїм гравцем. Контракт 22-річного форварда з "гірниками" був розрахований до кінця сезону-2024/25.