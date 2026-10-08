Найкращий велогонщик України відбув 1-річну дискваліфікацію

Український велогонщик Кирило Царенко відбув однорічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Міжнародна агенція з тестування (ITA).

Царенко пропустив усю першу половину поточного сезону, при чому, причини його відсутності залишалися загадкою. При цьому, генеральний менеджер його команди Solution Tech Nippo Rali, Серж Парсані, називав причинами його відсутності "бюрократичні проблеми", не уточняючи, що саме приховується за цим розмитим формулюванням.

Тепер же виявилося, що відсутність Царенка була пов'язана з дискваліфікацією. Він отримав її за те, що протягом року тричі не вніс у систему вірні дані щодо свого місця знаходження, що є необхідним для проведення антидопінгового тестування.

За це Царенко отримав річну дискваліфікацію. Сам спортсмен визнав провину та не став оскаржувати вирок.

Річна дискваліфікація Царенка складалася з анулювання всіх результатів у період з 1 липня до 3 грудня 2025 року, а також відсторонення від змагань на період з 4 грудня 2025 року до 30 червня 2026.

Таким чином, була анульована, зокрема, його перемога в загальному заліку японської багатоденки Тур Кюсю (11 – 13 жовтня 2025 року).