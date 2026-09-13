Царенко забив другий гол у сезоні за Блау-Вайсс

Український півзахисник Антон Царенко відзначився голом за Блау-Вайсс Лінц у матчі другого дивізіону чемпіонату Австрії.

У суботу, 12 вересня, Блау-Вайсс у матчі 6 туру другої австрійської Бундесліги вдома розгромив Герту Вельс із рахунком 4:1. Царенко вийшов у основі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин. Голом він відзначився на 77 хвилині.

Для Царенка це 2 гол у 7 матчах за Блау-Вайсс у поточному сезоні. Він виступає за австрійський клуб на правах оренди з опцією викупу.

Права на 22-річного хавбека належать Динамо Київ. Контракт зі столичним клубом розрахований ще на два роки – до кінця червня 2028 року.

Минулий сезон Царенко провів у оренді в Лехії з Гданьська. Трансферна вартість хавбека оцінюється в 300 тисяч євро.