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Царенко фінішував на подіумі турецької одноденки

Олег Дідух — 17 серпня 2026, 16:19
Царенко фінішував на подіумі турецької одноденки
Кирило Царенко
Getty Images

Український велогонщик команди Solution Tech Nippo Rali Кирило Царенко піднявся на подіум турецької одноденної гонки категорії 1.2 Ordu Black Sea Classic. В її рамках гонщики подолали 121 км дистанції з Орду до гірського фінішу на Плато Персембе.

La Flamme Rouge

25-річний українець посів третє місце, програвши 10 секунд партнеру по команді, колумбійцеві Сантьяго Умбі. Компанію на подіумі їм склав еритреєць Авет Аман із команди Istanbul.

Підсумкові результати:

Для Царенка це вже другий поспіль успішний виступ на турецьких одноденках Раніше він виграв Ordu Coast to Summit.

Ordu Black Sea Classic стала для Царенка лише четвертою гонкою у поточному сезоні, першою був румунський Сібіу Тур в липні. Першу половину сезону українець пропустив через неназвані бюрократичні труднощі.

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