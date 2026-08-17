Царенко фінішував на подіумі турецької одноденки

Український велогонщик команди Solution Tech Nippo Rali Кирило Царенко піднявся на подіум турецької одноденної гонки категорії 1.2 Ordu Black Sea Classic. В її рамках гонщики подолали 121 км дистанції з Орду до гірського фінішу на Плато Персембе.

La Flamme Rouge

25-річний українець посів третє місце, програвши 10 секунд партнеру по команді, колумбійцеві Сантьяго Умбі. Компанію на подіумі їм склав еритреєць Авет Аман із команди Istanbul.

Підсумкові результати:

Для Царенка це вже другий поспіль успішний виступ на турецьких одноденках Раніше він виграв Ordu Coast to Summit.

Ordu Black Sea Classic стала для Царенка лише четвертою гонкою у поточному сезоні, першою був румунський Сібіу Тур в липні. Першу половину сезону українець пропустив через неназвані бюрократичні труднощі.