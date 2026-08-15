Царенко виграв одноденку в Туреччині

Український велогонщик команди Solution Tech Nippo Rali Кирило Царенко став переможцем турецької одноденної велогонки категорії 1.2 Ordu Coast to Summit, яка відбулася в суботу, 15 серпня.

Завдяки атаці на заключному підйомі Царенко на 35 секунд випередив казахстанця Даніїла Пронського із команди Vino – North Qazaqstal Region. Топ-3 замкнув японець Йо Хасікава із Kinan.

Підсумкові результати:

Для Царенка це вже третя перемога у поточному сезоні. На початку серпня він виграв етап і загальний залік турецької багатоденки категорії 2.2 Тур Кахраманмараша.

Ordu Coast to Summit стала для Царенка лише третьою гонкою у поточному сезоні, першою був румунський Сібіу Тур. Першу половину сезону українець пропустив через неназвані бюрократичні труднощі.