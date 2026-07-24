Хто кине виклик Олександрії: анонс нового сезону Першої ліги

24 липня розпочнеться новий сезон Першої ліги України. У боротьбі за путівки до УПЛ зійдуться 16 клубів. Олександрія спробує без розгойдування повернутися до еліти, тоді як амбітні дебютанти й досвідчені старожили дивізіону прагнутимуть змінити розклад сил у дивізіоні.

"Чемпіон" підготував спеціальний матеріал, де зібрано основні інтриги сезону.

Формат змагань та склад учасників

У середині червня Професіональна футбольна ліга України затвердила склад учасників на сезон-2026/27. У турнірі візьмуть участь 16 команд.

До ПФЛ повернулися з УПЛ Олександрія та СК Полтава, які не змогли зберегти місця в еліті. Львівський Рух відмовився від участі в Першій лізі та змагатиметься у дивізіоні, рангом нижче – у Другій лізі.

Учасники сезону-2026/27 у Першій лізі ПФЛ

Натомість підвищилися в класі одразу чотири команди: чемпіон Другої ліги Куликів-Білка, срібний призер – київський Локомотив, володар "бронзи" – Колос-2, а також Полісся-2.

Змагання відбудуться у два кола за круговою системою ("осінь-весна"). Перше коло стартує у п'ятницю, 24 липня. Осіння частина чемпіонату включатиме 18 турів і триватиме до 28 листопада. Сезон поновиться у новому році 19-м туром, з базовою датою – 20 березня. Фінальні матчі сезону заплановані на 3 червня 2027 року.

Матчі 1-го туру Першої ліги ПФЛ

За підсумком регулярного чемпіонату володар "золота" та срібний призер отримають путівки до УПЛ. Третя та четверта команди зіграють у плейоф із клубами УПЛ, які посядуть 14-те та 13-те місця відповідно.

До Другої ліги вилітають дві команди, які посядуть 15-те та 16-те місця в турнірній таблиці. Натомість 13-та та 14-та команди зустрінуться з представниками Другої ліги, які посядуть другі місця у своїх підгрупах.

Головні претенденти на підвищення

Беззаперечним фаворитом нового сезону в Першій лізі буде Олександрія. "Містяни" суттєво оновили склад, але від цього не стали слабшими. Клуб позбувся зайвих легіонерів та гравців, які не бажали грати в Першій лізі.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран традиційно робить ставку на перевірених бійців. Новачками команди стали один із найкращих бомбардирів УПЛ минулого сезону Андрій Сторчоус, який прийшов з Кудрівки, та його колишній одноклубник Олександр Козак. З Оболоні вільним агентом прийшов досвідчений Максим Третьяков. Серйозним підсиленням стали футболісти Руху – Денис Слюсар, Юрій Копина, Остап Притула, а також з Карпат – Володимир Адамюк і Андрій Кліщук. Також клуб запросив низку провідних футболістів Першої ліги: Олександр Дихтярук з Інгульця, Назар Гаврилюк з Пробію, лідери Агробізнесу – Роман Толочко і Роман Кузьмін.

ФК Олександрія

Із таким складом "містяни" цілком могли б виступати і в УПЛ. Стабільне фінансування, розвинена інфраструктура – за цими показниками клуб теж значно випереджає конкурентів.

Волочиський Агробізнес був за крок від УПЛ, але у вирішальному матчі плейоф поступився у серії пенальті Кудрівці. Клуб декларує поступальний розвиток та не форсує подій. Тренерський штаб на чолі з Олександром Чижевським провів точкову селекцію. Відхід Толочка та Кузьміна знизив атакувальний потенціал команди. Компенсувати втрату лідерів покликані брати-близнюки Кристіни з Епіцентру та вихованець львівського футболу Володимир Рудюк.

ФК Агробізнес

Фенікс-Маріуполь також спробує нав'язати боротьбу претендентам за вихід до УПЛ. Влітку команду Максима Фещука покинули кілька досвідчених гравців – Андрій Богданов, Ростислав Русин та Андрій Ткачук. Їм на заміну клуб взяв молодших виконавців. До закриття трансферного вікна ще є час, а тому в команді можуть ще з'явитися новачки.

СК Полтаву влітку покинули дев'ять гравців зі складу минулого сезону. Команду поповнили переважно футболісти Поділля та Металурга, які залишили Першу лігу, а також Ворскли, що припинила існування. Відбулися зміни на тренерському містку. Залишив клуб Павло Матвійченко, натомість повноцінним головним тренером став Ігор Тимченко, який виконував обов'язки асистента.

СК Полтава

Нарешті, в новому сезоні клуб повернуться до рідного міста та гратиме на стадіоні "Ворскла". Втім, одразу ж повернутися в УПЛ полтавцям буде вкрай складно.

Приховані фаворити та середняки

Силу будь-якої ліги визначають середняки. Саме з їхнього числа може вистрілити команда, яка стане відкриттям сезону. У Першій лізі достатньо амбітних колективів, які не збираються відігравати другорядні ролі.

Петрівський Інгулець провалив другу частину минулого сезону, хоча команда була серед претендентів на підвищення в класі. У складі "козаків" немає зірок, але це повністю тренерська команда. Василь Кобін своєю роботою вже довів, що вміє відкривати нових гравців, на яких вже ніхто не звертав уваги.

ФК Інгулець

ЮКСА ще на етапі створення професійної команди задекларувала одним із завдань вихід в УПЛ. Попередні дві спроби виявилися невдалими, адже команда завершувала чемпіонат поза чільною четвіркою. Влітку команда Андерсона Рібейро значно оновилася. Клуб підписав вільними агентами низку ексгравців Ворскли, колишнього форварда Чорноморця Олексія Хобленка та переглядає черговий десант з Бразилії. Можливо, настав час підтверджувати гучні заяви справами?

Андерсон Рібейро – головний тренер ЮКСА ФК ЮКСА

Прикарпаття-Благо, Вікторія, Чернігів і Пробій за потенціалом здатні нав'язати боротьбу більшості претендентів на підвищення. За сприятливих обставин ці команди можуть серйозно ускладнити життя фаворитам чемпіонату.

Окремо хотілося б зупинитися на харківському Металісті. Під час літнього міжсезоння команду покинули досвідчений захисник Віталій Федорів, основний голкіпер Володимир Рибак та 22-річний Олексій Горяїнов – син легенди клубу Олександра Горяїнова.

ФК Металіст

Через трансферний бан харків'яни можуть розраховувати лише на власних вихованців. Попри всі труднощі, Металіст зберіг кістяк команди та своїх зірочок – Кирила Дігтяря, Данила Кайдалова, Даніеля Вернаттуса. У разі успішного старту одна з наймолодших команд може створити сюрприз для своїх уболівальників.

Чи створить Федик з Ниви команду сенсацію?

Одним із головних ньюзмейкерів літа-2026 стала тернопільська Нива. Команду очолив колишній тренер львівського Руху Іван Федик. Клуб підсилив склад досвідченими Артемом Габелком та Андрієм Борячуком, а також підписав кількох гравців Руху.

Іван Федик ФК Нива Тернопіль

Напередодні сезону власник Ниви задекларував завдання на сезон – потрапити до четвірки найкращих команд Першої ліги. Цілком можливо, що Нива спробує повторити шлях Буковини та після великої перерви повернутися до еліти.

Чого чекати від новачків Першої ліги?

Одразу чотири учасники поповнили Першу лігу. Після десятирічної перерви до дивізіону повернулися другі команди клубів УПЛ. Вболівальники зі стажем пам'ятають часи, коли в Першій лізі змагалися Динамо-2, Шахтар-2, Дніпро-2...

Попри відновлення молодіжного чемпіонату U-21 Полісся та Колос вирішили зберегти свої резервні команди в першості ПФЛ. Втім, ці два клуби декларують різні підходи до своїх резервістів.

Основу Полісся-2 складають молоді футболісти віком до 22 років. Поки що незрозуміло, як розподілятимуться гравці між командою U-21 та Поліссям-2. Натомість Колос-2 має найдосвідченіший склад у Першій лізі. Поруч із молоддю грають ветерани українського футболу – Сергій Шевчук (41 рік), Сергій Погорілий (39 років), Ігор Наконечний (39 років). Загалом у складі команди 11 футболістів віком понад 30 років.

ФК Полісся

Очевидно, що перед командами не стоїть завдання підвищення в класі. Їхня головна місія – підготовка гравців для основних команд.

Чемпіон Другої ліги Куликів-Білка представляє Львівщину. Команду утримує її президент Мирон Остапчак – власник компанії з виробництва харчових продуктів. Спортивним директором працює добре відомий українським вболівальникам ексгравець Динамо та збірної України Василь Кардаш. Тренує дебютантів Першої ліги – Сергій Атласюк, який раніше працював у Карпатах. Клуб робить ставку на вихованців місцевого футболу.

ФК Куликів-Білка

Київський Локомотив веде свою історію з 1919 року та вважається найстарішим професійним клубом столиці України. У минулому сезоні Локомотив наробив галасу в Кубку України, дійшовши до чвертьфіналу, а також здобув срібні медалі Другої ліги.

Влітку до "залізничників" приєднався Сергій М'якушко – ексгравець Динамо, Ворскли, Карпат. Також клуб продовжує співпрацю з ФК Харковом, беручи молодих гравців в оренду. Очолює команду Сергій Карпенко, який раніше працював у Металісті 1925.

ФК Локомотив Київ

Майже щосезону Перша ліга відкриває нову команду-сенсацію, яка кидає виклик фаворитам. Боротьба за путівки до УПЛ традиційно залишається однією з найзапекліших в українському футболі й нерідко за інтригою перевершує чемпіонат Прем'єр-ліги.