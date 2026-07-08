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Полтава оголосила про зміну головного тренера команди

Олексій Мурзак — 8 липня 2026, 20:38
Полтава оголосила про зміну головного тренера команди
Павло Матвійченко
СК Полтава

Полтава оголосила про припинення співпраці з головним тренером команди Павлом Матвійченком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони не стали продовжувати контракт, який завершився напередодні.

Разом із фахівцем клуб залишив Юрій Овчаров, який обіймав посаду тренера воротарів.

Новим наставником команди стане Ігор Тимченко, який раніше був асистентом Матвійченка.

За підготовку воротарів відповідатиме Максим Тельнов, а селекційною роботою займеться ексгравець Полтави Дмитро Щербак, який завершив кар'єру через травму.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Полтава втратила місце в УПЛ та продовжить виступи в Першій лізі.

СК Полтава

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