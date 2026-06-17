Екстренер Руху очолив Ниву Тернопіль

Відомий український фахівець Іван Федик призначений на посаду головного тренера Ниви Тернопіль.

Про це повідомляє пресслужба тернопільського клубу.

Терміни дії угоди з 38-річним фахівцем не розголошуються. На посаді головного тренера Ниви Федик замінив білоруського фахівця Олега Дулуба, співпраця з яким була припинена в травні. Під його керівництвом команда завершила минулий сезон Першої ліги на 12 місці в турнірній таблиці, уникнувши потрапляння в зону перехідних матчів.

Федик з 2019 року працював у структурі львівського Руху, зокрема, в 2020-2021 і 2025-2026 роках – головним тренером команди. Він покинув львівський клуб минулого тижня.

Нагадаємо, нещодавно Нива Тернопіль продала в Динамо голкіпера Іллю Ольхового.