Екстренер Руху очолив Ниву Тернопіль
Іван Федик
ФК Нива Тернопіль
Відомий український фахівець Іван Федик призначений на посаду головного тренера Ниви Тернопіль.
Про це повідомляє пресслужба тернопільського клубу.
Терміни дії угоди з 38-річним фахівцем не розголошуються. На посаді головного тренера Ниви Федик замінив білоруського фахівця Олега Дулуба, співпраця з яким була припинена в травні. Під його керівництвом команда завершила минулий сезон Першої ліги на 12 місці в турнірній таблиці, уникнувши потрапляння в зону перехідних матчів.
Федик з 2019 року працював у структурі львівського Руху, зокрема, в 2020-2021 і 2025-2026 роках – головним тренером команди. Він покинув львівський клуб минулого тижня.
Нагадаємо, нещодавно Нива Тернопіль продала в Динамо голкіпера Іллю Ольхового.