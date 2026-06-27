Олександрія підписала двох хавбеків Агробізнеса

Два півзахисники Агробізнеса, Роман Кузьмин і Роман Толочко, стали гравцями Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Терміни дії контрактів хавбеків не розголошуються. Обидва гравці перейшли в Олександрію на правах вільних агентів. Термін дії контракту Кузьмина сплив 15 червня, угода з Толочком розрахована до 30 червня поточного року.

Кузьмин і Толочко виступали за Агробізнес з літа 2023 року. На рахунку 30-річного Кузьмина в сезоні-2025/26 11 голів і 2 асисти в 31 матчі в усіх турнірах. Толочко відзначився 7 голами та 2 асистами в 35 поєдинках.

За підсумками сезону-2025/26 Олександрія вилетіла з УПЛ. У турнірній таблиці команда посіла 15 місце, а в перехідних матчах поступилася Лівому Берегу.