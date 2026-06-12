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Один з лідерів Агробізнеса попрощався з командою

Олексій Мурзак — 12 червня 2026, 22:36
Один з лідерів Агробізнеса попрощався з командою
Роман Толочко
ФК Агробізнес

Центральний півзахисник Агробізнеса Роман Толочко змінить клубну прописку.

Він вже попрощався з командою на своїй сторінці в Інстаграм.

"Дякую! 3 роки в одній сімʼї, 3 роки чесної, справедливої праці! Дякую всім. Сімʼя, яка буде назавжди. Успіхів вам! Sorry" – написав Толочко.

Загалом за Агробізнес Толочко зіграв 86 матчів, у яких забив 14 голів.

У перехідних матчах за право зіграти в УПЛ сезону-2026/27 Агробізнес поступився Кудрівці.

Напередодні стало відомо, що головний тренер львівського Руха Іван Федик покинув команду.

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