Один з лідерів Агробізнеса попрощався з командою

Центральний півзахисник Агробізнеса Роман Толочко змінить клубну прописку.

Він вже попрощався з командою на своїй сторінці в Інстаграм.

"Дякую! 3 роки в одній сімʼї, 3 роки чесної, справедливої праці! Дякую всім. Сімʼя, яка буде назавжди. Успіхів вам! Sorry" – написав Толочко.

Загалом за Агробізнес Толочко зіграв 86 матчів, у яких забив 14 голів.

У перехідних матчах за право зіграти в УПЛ сезону-2026/27 Агробізнес поступився Кудрівці.

Напередодні стало відомо, що головний тренер львівського Руха Іван Федик покинув команду.