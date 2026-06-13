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Клуб Першої ліги, який був близьким до виходу в УПЛ, попрощався з трьома гравцями

Олексій Мурзак — 13 червня 2026, 22:33
Клуб Першої ліги, який був близьким до виходу в УПЛ, попрощався з трьома гравцями
Роман Толочко
ФК Агробізнес

Агробізнес припинив співпрацю з трьома гравцями.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Йдеться про півзахисників Романа Толочка та Романа Кузьміна, а також захисника Івана Гаврушка.

Загалом Толочко провів за Агробізнес 86 матчів в усіх турнірах, у яких забив 14 голів. Напередодні він вже попрощався з командою у соцмережах. 

Кузьмін провів 81 матч, забивши 18 голів. В активі Гаврушка 69 ігор та 3 забитих м'ячі.

У перехідних матчах за право зіграти в УПЛ сезону-2026/27 Агробізнес поступився Кудрівці.

Агробізнес

Агробізнес

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