Клуб Першої ліги, який був близьким до виходу в УПЛ, попрощався з трьома гравцями

Агробізнес припинив співпрацю з трьома гравцями.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Йдеться про півзахисників Романа Толочка та Романа Кузьміна, а також захисника Івана Гаврушка.

Загалом Толочко провів за Агробізнес 86 матчів в усіх турнірах, у яких забив 14 голів. Напередодні він вже попрощався з командою у соцмережах.

Кузьмін провів 81 матч, забивши 18 голів. В активі Гаврушка 69 ігор та 3 забитих м'ячі.

У перехідних матчах за право зіграти в УПЛ сезону-2026/27 Агробізнес поступився Кудрівці.