Клуб Першої ліги, який був близьким до виходу в УПЛ, попрощався з трьома гравцями
Роман Толочко
ФК Агробізнес
Агробізнес припинив співпрацю з трьома гравцями.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Йдеться про півзахисників Романа Толочка та Романа Кузьміна, а також захисника Івана Гаврушка.
Загалом Толочко провів за Агробізнес 86 матчів в усіх турнірах, у яких забив 14 голів. Напередодні він вже попрощався з командою у соцмережах.
Кузьмін провів 81 матч, забивши 18 голів. В активі Гаврушка 69 ігор та 3 забитих м'ячі.
У перехідних матчах за право зіграти в УПЛ сезону-2026/27 Агробізнес поступився Кудрівці.