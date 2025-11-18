Данія зіграє з Шотландією за вихід на ЧС-2026, Бельгія, Іспанія та Швейцарія однією ногою на мундіалі

Сьогодні, 18 листопада, відбудуться останні матчі групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу.

Одразу в чотирьох поєдинках вирішуватиметься майбутній кошик збірної України у жеребкуванні плейоф. Австрія має не програти Боснії та Герцеговині, Бельгія – Ліхтенштейну, Данія – Шотландії.

А Швейцарія може навіть програти Косово з різницею до 10 м'ячів. Детальніше про необхідні результати для України можна почитати тут.

Також вирішальними будуть зустрічі між Іспанією та Туреччиною (за 1-2 місця) та Північною Македонією з Уельсом (за 2 місце). А ось поєдинки Білорусь – Греція, Болгарія – Грузія, Румунія – Сан-Марино та Швеція – Словенія не матимуть жодного турнірного значення.

Відбір до чемпіонату світу-2026

18 листопада

Група B

21:45. Косово – Швейцарія

21:45. Швеція – Словенія

Група C

21:45. Шотландія – Данія

21:45. Білорусь – Греція

Група E

21:45. Іспанія – Туреччина

21:45. Болгарія – Грузія

Група Н

21:45. Австрія – Боснія і Герцеговина

21:45. Румунія – Сан-Марино

Група J

21:45. Бельгія – Ліхтенштейн

21:45. Уельс – Північна Македонія

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.