Шахтар завдяки дублю Судакова розгромив Олександрію в центральному матчі 19 туру УПЛ

У суботу, 1 березня, у центральному матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар переміг Олександрію.

Майже весь основний час команди показували рівний футбол, а перший гол глядачі побачили аж на 78-й хвилині – відзначився Георгій Судаков. Гості намагалися відігратися, однак на 90-й хвилині пропустили вдруге – забив Егіналдо.

Підопічні Ротаня після такого "нокдауну" вже не змогли нічого протиставити господарям поля, пропустивши ще й у доданий час, коли на 90+4 остаточний рахунок встановив Судаков, оформивши таким чином дубль.

Цей результат допоміг донецькому клубу скоротити відставання від підопічних Руслана Ротаня, у яких залишилося 42 залікових бали, у Шахтаря після перемоги стало 37 очок. Водночас Олександрія втратила можливість підібратися ближче до лідируючого Динамо, яке 28 лютого втратило очки у зустрічі з Ворсклою.

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 1 березня

Шахтар – Олександрія 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Судаков, 2:0 – 90 Егіналдо, 3:0 – 90+4 Судаков

Шахтар: Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас – Назарина – Кевін, Криськів (Грам 84), Бондаренко (Судаков 46), Швед (Еліас 76) - Траоре (Егіналдо 46)

Олександрія: Єрмаков – Мартинюк, Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжний – Теді Цара (Беляєв 74), Шепелєв (Смирний 81), Мишньов (Ковалець 74), Безерра – Філіппов

Попередження: 52 – Калюжний, 56 – Кевін, 63 – Матвієнко, 69 – Мишньов

Як відомо, у першому колі команди грали в Олександрії поєдинок 4-го туру, у якому програли з рахунком 3:4.

У наступному турі Шахтар зіграє проти Кривбаса, матч відбудеться 6 березня о 18:00. Водночас Олександрія днем пізніше протистоятиме Колосу, початок зустрічі о 15:30.

Нагадаємо, сьогодні також відбувся поєдинок між Чорноморцем та Лівим Берегом, де перемогу з рахунком 1:0 здобув новачок УПЛ.