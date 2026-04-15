Металіст 1925 з хеттриком Ітодо розгромив Верес у перенесеному дограванні матчу 15 туру УПЛ

У середу, 15 квітня, відбулося догравання матчу 15-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому Металіст 1925 розгромив Верес.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Хеттрик у свій актив записав нігерійський нападник харківського клубу Пітер Ітодо, який відкрив рахунок в середині першого тайму, а потім з інтервалом у 4 хвилині двічі вразив ворота суперника у другій половині зустрічі, на що Верес у підсумку не знайшов аргументів.

Ба більше, за 4 хвилини до завершення основного часу вчетверте народний клуб засмутив Мба.

Завдяки цьому успіху команда Младена Бартуловича набрала 41 заліковий бал та піднялася на 4-ту сходинку в турнірній таблиці, обійшовши Динамо Київ.

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 15 квітня

Металіст 1925 – Верес 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Ітодо, 2:0 – 56 Ітодо, 3:0 – 60 Ітодо, 4:0 – 86 Мба

Металіст 1925: Варакута, Крупський (Дубко, 46), Шабанов, Павлюк, Салюк, Калюжний, Аревало, Калітвінцев (Баптістелла, 73), Забергджа (Арі Моура, 63), Ітодо (Мба, 63), Антюх (Когут, 73)

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян (Корнійчук, 64), Харатін (Ніньйо, 78), Кльоц, Бойко (Фабрісіо, 64), Шарай (Гільєрме, 64), Ндукве, Гонсалвеш

Попередження: 80 – Шабанов (Металіст 1925), 88 – Ніньйо (Верес)

