Наша задача – виграти чемпіонство: президент Харкова назвав цілі на сезон

Президент ФК Харків Богдан Бойко заявив, що головним завданням клубу на найближчі роки є боротьба за чемпіонський титул України.

Його цитує клубна пресслужба.

За словами Бойка, після ребрендингу клуб продовжує рухатися до амбітної мети – стати найкращим у країні.

"Коли ми купували клуб, я ставив за мету, що найближчі 3–4 роки ми будемо боротися за чемпіонство. Як показав останній сезон – ми посіли п'яте місце, дійшли до півфіналу, але я вважаю, що могли більше", – сказав Бойко.

Президент Харкова зазначив, що клуб поступово посилюється та розвивається, а завдання залишається незмінним.

"З кожним днем ми стаємо сильнішими, розвиваємося, купуємо нових гравців, тому ця ціль стає все ближчою. Наша задача – виграти чемпіонство і вигравати його якомога частіше", – додав він.

Бойко наголосив, що досягнення результату залежить не лише від футболістів, а й від роботи тренерського штабу, менеджменту та керівництва клубу.

Новий сезон Української Прем'єр-ліги Харків розпочне 1 серпня матчем проти рівненського Вереса. Команда Бартуловича домашні матчі проводитиме на арені "Лівий Берег".