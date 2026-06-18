Ми можемо бути задоволені тим, що двічі відігравалися: півзахисник Хорватії – про поразку від Англії

Півзахисник збірної Хорватії Петар Сучич зізнався, що команда залишилася розчарована поразкою від Англії (2:4) на старті чемпіонату світу-2026 з футболу, попри хорошу гру.

Його слова наводить ФІФА.

Він переконаний, що цей матч сподобався уболівальникам. Водночас Сучич знайшов позитивний момент у фіаско.

"Ми розчаровані результатом, але зрештою маємо бути задоволеними й пишатися собою – це був перший матч чемпіонату світу, і, на мою думку, це була хороша гра. Саме такі матчі подобаються вболівальникам: багато голів, багато гольових моментів. Ми можемо бути задоволені тим, що двічі відігравалися, але також побачили, що пропущені нами голи давалися супернику надто легко, особливо після стандартних положень. Що далі? Нам потрібно більше тренуватися та відновити сили. Попереду ще два матчі в групі, тому ми маємо зробити все можливе, щоб перемогти", – сказав Петар.

Нагадаємо, що хорвати двічі відігравалися по ходу першого тайму завдяки голам Мартіна Батуріна та Петара Муси. Однак втримали бодай нічию не вдалося. У другій половині зустрічі Джуд Беллінгем та Маркус Рашфорд добили "полум'яних", принісши звитягу команді "трьох левів".

Найкращим гравцем матчу став автор дублю у ворота хорватів Гаррі Кейн. Нападник збірної Англії встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів, забитих з пенальті.

У наступному турі ЧС-2026 англійці зіграють проти Гани. Поєдинок запланований на 23 червня та стартує о 23:00 (за київським часом). Натомість Хорватія 24 червня зустрінеться із Панамою (о 02:00).