Тухель оцінив перемогу збірної Англії на ЧС-2026: Нам було важко знайти ритм

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель розповів, що перший матч проти Хорватії у рамках першого туру групового етапу ЧС-2026 був для його команди дещо складним через нерви в англійських футболістів.

Його цитує сайт ФІФА.

Наставник "трьох левів" залишився задоволений реакцією його підопічних у другому таймі.

"Хороша реакція. Перший тайм був для нас дещо складним. Ми трохи нервували. У своїх рішеннях ми обирали безпечний варіант і грали назад. Нам було важко знайти ритм, і нам бракувало впевненості, щоб рухатися через вільні зони.

Я побачив статистику: у першому таймі ми виграли 33% єдиноборств на землі, а в другому – 73%, тож навіть без м'яча ми діяли недостатньо добре й недостатньо самовіддано. Мені дуже сподобалася реакція гравців у другому таймі. Це була емоційна гра; у ній було багато емоцій. Нам знадобився певний час, щоб увійти в гру", – сказав Тухель.