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Райс розкрив секрет перемоги збірної Англії над Хорватією на ЧС-2026

Софія Кулай — 18 червня 2026, 05:39
Райс розкрив секрет перемоги збірної Англії над Хорватією на ЧС-2026
Деклан Райс
Getty Images

Лідер збірної Англії Деклан Райс розповів, завдяки чому його команді вдалося переграти Хорватію у першому турі групового раунду ЧС-2026 з футболу (4:2).

Його цитує ФІФА.

Центральний півзахисник лондонського Арсенала вважає, що вони могли забити більше чотирьох голів у ворота суперника, але повинні бути задоволені таким стартом на Мундіалі.

"Думаю, вся справа в енергії та нашому настрої. У всьому, що ми робили, ми додали приблизно 10–20%, і це зрештою дало результат. Вважаю, що ми перевершили суперника за силою та якістю гри, і це було помітно. Водночас їхній воротар провів дуже хороший матч і здійснив кілька неймовірних сейвів. Ми могли забити ще кілька голів, але наразі дуже задоволені таким стартом", – сказав Деклан.

Відзначимо, що Райс вийшов у стартовому складі "трьох левів" та відіграв 72 хвилини. Провідний гравець "канонірів" запам'ятався гольовою передачею під час другого голу Гаррі Кейна на 42-й хвилині зустрічі.

Головним героєм поєдинку став англійський нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, який оформив дубль у ворота "шашкових", ставши найкращим гравцем гри.

Раніше переможний старт Англії оцінив її головний тренер Томас Тухель.

У наступному турі ЧС-2026 англійці зіграють проти Гани. Поєдинок запланований на 23 червня та стартує о 23:00 (за київським часом).

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