Заговорив про персональну опіку для Мессі: Тухель – про майбутній півфінал ЧС-2026 проти Аргентини

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився очікуваннями перед півфіналом чемпіонату світу-2026 проти Аргентини.

Його слова передає Sky Sports.

Поєдинок розпочнеться 15 липня о 22:00 (за київським часом). У протистоянні Англія – Аргентина визначиться суперник збірної Іспанії, яка у своєму матчі 1/2 фіналу пройшла Францію (2:0).

Наставник "трьох левів" зазначив, що у попередній грі 1/4 фіналу проти Норвегії (перемога 2:1) його підопічні припустилися надто великої кількості технічних помилок, які не дозволили їм знайти свій ритм. За словами Тухеля, його команда поспішала з ухваленням рішень, а також їй бракувало терпіння та дисципліни.

52-річний німецький спеціаліст відзначив, що упродовж усього Мундіалю-2026 його підопічні додали в обороні та командному захисті. Саме ці аспекти будуть у нагоді його команді у матчі проти Аргентини.

"Ми знаємо, чому ми тут. Ми ніколи не соромилися ставити перед собою такі цілі й мріяти про них. Ми у півфіналі й виходимо на цей матч дуже голодними до перемог. Ми хочемо зробити наступний крок", – сказав головний тренер Англії.

Тухель додав, що розглядає варіант із персональною опікою Ліонеля Мессі.

"Я думав про це – чи не застосувати старомодну персональну опіку. Не впевнений, що ми справді це зробимо, але така думка в мене виникала. Усі знають, у яких зонах він любить з'являтися. Якщо аналізувати матчі, то він бачить розвиток епізодів швидше за інших. М'яч опиняється в нього, і він миттєво знаходить вільний простір. Ми знайшли певні закономірності в їхній грі, але якщо перекрити одну, вони знайдуть іншу. Це унікальний досвід – грати проти чинних чемпіонів світу та Ліонеля Мессі. Це великий матч великого турніру. Є багато речей, про які потрібно подбати. Ми тут, щоб грати у свій футбол і нав'язувати супернику свій стиль. Ми тут, щоб провести цей півфінал так, як хочемо ми. Ми знаємо, наскільки складним буде це завдання, але ми до нього готові", – зазначив Тухель.

Нагадаємо, що Мессі ділить першу сходинку з Кіліаном Мбаппе за кількістю забитих м'ячів на цій світовій першості. В обох по 8 голів.

Напередодні майбутнього півфіналу ЧС-2026 легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні несподівано назвав Мессі "слабким місцем" в обороні Аргентини.

Додамо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Англія – Аргентина.