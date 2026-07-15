Ми маємо план на гру: Скалоні – про півфінал ЧС-2026 проти Англії

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Англії.

Його слова передає Ole.

Фахівець заявив, що тренерський штаб "альбіселесте" ретельно підготувався до майбутнього протистояння. Команда зробить усе можливе, щоб пройти іменитого суперника.

"Ми аналізуємо, як покращити команду та як спробувати нейтралізувати сильних гравців суперника. Можливо, внесемо зміни, але можемо виставити той самий склад.

Беллінгем та Кейн – одні з найкращих у світі, таких футболістів хотів би бачити в себе будь-який тренер. Намагатимемося нейтралізувати їх своїми сильними якостями та не дати їм зіграти добре. Ми маємо план на гру, і сподіваємося його реалізувати", – сказав Скалоні.