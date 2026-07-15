Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ми маємо план на гру: Скалоні – про півфінал ЧС-2026 проти Англії

Денис Іваненко — 15 липня 2026, 10:25
Ми маємо план на гру: Скалоні – про півфінал ЧС-2026 проти Англії
Ліонель Скалоні
Федерація футболу Аргентини

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Англії.

Його слова передає Ole.

Фахівець заявив, що тренерський штаб "альбіселесте" ретельно підготувався до майбутнього протистояння. Команда зробить усе можливе, щоб пройти іменитого суперника.

"Ми аналізуємо, як покращити команду та як спробувати нейтралізувати сильних гравців суперника. Можливо, внесемо зміни, але можемо виставити той самий склад.

Беллінгем та Кейн – одні з найкращих у світі, таких футболістів хотів би бачити в себе будь-який тренер. Намагатимемося нейтралізувати їх своїми сильними якостями та не дати їм зіграти добре. Ми маємо план на гру, і сподіваємося його реалізувати", – сказав Скалоні.

Поєдинок відбудеться 15 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в 1/4 фіналу Англія пройшла Норвегію (2:1), а Аргентина здолала Швейцарію (3:1). Обидві команди вирвали перемоги в екстратаймах.

Читайте також :
Відео Фото Рука бога і Гол століття за 3 хвилини: як Дієго Марадона ставив Англію на коліна
збірна Англії з футболу Збірна Аргентини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Герой збірної Іспанії перевершив національний рекорд Касільяса на ЧС
Шеркі розповів, чому збірна Франції програла Іспанії у півфіналі чемпіонату світу-2026
Магія Мессі проти розрахунку Тухеля: анонс матчу Англія – Аргентина у півфіналі ЧС-2026
Капітан Іспанії дорікнув суддям щодо Ямала: Очевидна вседозволеність з боку арбітрів
Наставник Іспанії – про слова Дешама щодо суддівства: Коли програєш, усі ми шукаємо виправдання

Останні новини